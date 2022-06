Dit zijn de beste buren van Beringen

Laureaten

Zo werden Sebastiaan Goossens en Jasmien Maes geprezen voor hun interventie en de emotionele steun die ze voor hun buurvrouw Daniëlla Rabijns betekenden, bij het overlijden van haar moeder. Ook werd Pascal Coppers uit de Mezenstraat als een soort van pater familias door de hele straat in de bloemetjes gezet. Van fijne attenties voor de buurt, over kerstbomen verdelen tot de zorg voor een zieke buurvrouw, geen moeite is hem teveel. Josee en Michel Cretskens kwamen ten slotte ook als winnaars uit de bus. Ze ontfermden zich over hun oudere buurvrouw. Hulp bij kleine en grote klusjes of samen twee keer per week een fikse wandeling van 7 kilometer maken, dat hoorde er gewoon bij.