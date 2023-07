Dirk fietste door alle 581 Belgische gemeentes voor ‘To Walk Again’: “Door de kampen kunnen jongeren dingen doen, die anders niet kunnen”

Genk Van speed in de diepvrie­zer tot cocaïne in het wijnrek: “Ze waren niet aan hun proefstuk toe”

Twee vijftigers uit Genk liepen tijdens een verkeerscontrole tegen de lamp met speed in hun wagen. Nadien vond de politie heel wat drugs in hun woning: van speed in de diepvriezer tot cocaïne in het wijnrek en onder het gordijn. “De aangetroffen gelden wijzen onmiskenbaar op georganiseerde verkoop,” besloot de strafrechter, die hen nu een stevige straf oplegt.