“Die jongen hield zich aan de regels en maakte geen schijn van kans”: bestuurder was niet met gsm bezig bij aanrijding van 14-jarige Jason

Beringen“Mijn cliënt heeft echt geen vonnis nodig om de ernst van de feiten te beseffen.” Het was een emotionele donderdagochtend in de politierechtbank van Beringen, waar de dodelijke aanrijding in februari 2022 van de 14-jarige Jason voorkwam. Zowel de bestuurder als de nabestaanden kregen de kans om hun verhaal te doen: “Wat het zo pijnlijk maakt, is dat hij het zebrapad gebruikte en toch werd aangereden.” Had duidelijke verlichting dit ongeval kunnen voorkomen?