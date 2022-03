De favoriete plekjes van ‘Bake Off’-finaliste Enza Denaro in Beringen: “Hier passeren zonder de lekkere desserts te proeven? Da’s onmogelijk voor mij”

Limburg Van een concert in Hasselt tot een wandeling in Maasmeche­len: dit zijn onze 5 tips voor het weekend in Limburg

Nog geen plannen voor het weekend en zin om daar verandering in te brengen? Dan geven onze 5 tips voor het weekend jou misschien wel de inspiratie die je nodig hebt. Van een lokaal concert in Hasselt tot een wandeling in Maasmechelen: Dit zijn onze 5 tips voor het weekend in Limburg.

11 maart