De Brug krijgt ruim 100.000 euro voor verbouwingswerken

Beringen Explosief ontdekt bij recyclage­be­drijf in Beringen

In een container bij het recyclagebedrijf Out of Use in Beringen hebben werknemers dinsdag rond 11 uur een explosief ontdekt, waarna de lokale politie Beringen-Ham-Tessenderlo verwittigd werd. Er is op de bedrijfssite zelf een veiligheidsperimeter ingesteld. De ontmijningsdienst van het leger, DOVO, is ingelicht om het springtuig veilig op te halen.

12 april