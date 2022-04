Dansstudio You Can Dance verhuist naar Hof ter Schaarbeek

Ondertussen zijn de voorbereidingen voor het jaarlijkse dansrecital in volle gang, niet alleen in de nieuwe vestiging, maar ook in de twee vertrouwde YCD-danszalen in Deurne-Diest. Directrice en choreografe Marijke Dierick stoomt met haar tien docenten de leerlingen in klassiek ballet, showdance, streetdance, cheerleading en breakdance klaar voor hun optreden vol glamour en glitter in het Casino van Beringen tijdens het weekend van 21 en 22 mei.

Uitwisseling

Als klap op de vuurpijl heeft Dansstudio You Can Dance – in het kader van het Erasmusproject – een uitwisseling van 30 dansers en danseressen gerealiseerd met een dansschool in Aruba. Eind juli komt Club di Moviento vanuit de Caraïben naar Beringen en begin augustus maakt You Can Dance de reis in omgekeerde richting.