Club 9 haalt nu ook metalheads naar concertzaal

Hasselt Toon Eerdekens van vzw ‘Plastiek­Be­strij­ding­Vlaan­de­ren’ legt klacht neer tegen Stad Hasselt: “Wanneer vieren we eindelijk plastiek­vrije Carnaval?”

Toon Eerdekens heeft in naam van vzw ‘PlastiekBestrijdingVlaanderen’ een klacht bij de lokale politiezone Limburg Regio Hoofdstad ingediend tegen de Stad Hasselt. “Eén week na Carnaval kom je nog steeds onopgeruimd afval en plastiek tegen in het centrum. Dat kan toch zomaar niet?”, reageert hij verontwaardigd. Bij de stad pleit hij dan ook voor een plastiekvrije Carnaval in de toekomst.

1 april