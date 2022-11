Chevron Phillips verdubbelt productiecapaciteit in Beringen (en creëert zo tientallen jobs)

BeringenMaandagochtend werd bij chemiebedrijf Chevron Phillips Chemical het officiële startschot gegeven van het project dat zal leiden tot de verdubbeling van de huidige productiecapaciteit. Deze investering van 130 miljoen euro is goed voor 20 directe nieuwe banen en nog eens honderden indirecte jobs. “Voor een stad als Beringen zijn dergelijke investering enorm belangrijk”, zegt burgemeester Thomas Vints (CD&V), die daaraan fijntjes toevoegt dat de werkloosheidsgraad in Beringen nog nooit zo laag lag.

Sinds 2011 maakt Chevron Phillips deel uit van de industriezone Ravenshout. “Al sinds 1991 is men hier bezig met de productie van synthetische oliën”, weet Vints. “Deze materialen worden gebruikt in de autosector (bijvoorbeeld bij hybride wagens), de cosmetica en ook bij pakweg windmolens. De vraag naar dergelijke basisoliën is de afgelopen jaren flink gestegen. Tegen eind 2024 willen we instaan voor de productie van 120.000 ton. Op die manier verlagen we onze afhankelijkheid van aardgas”, vervolgt Patrick Wijnen, sinds 2016 plant manager voor de twee Limburgse vestigingen van de Amerikaanse multinational.

Banden tussen VS en België

Volgens de Amerikaanse ambassadeur Michael M. Adler is deze investering het gevolg van prima banden tussen de Verenigde Staten en België. “Er staan ons momenteel veel uitdagingen te wachten gezien de politieke situatie. Die zet druk op ons allemaal. België is voor ons een belangrijk land”, legt hij uit. Dat zijn woorden die Vlaams Minister van Werk, Economie, Innovatie & Landbouw Jo Brouns (CD&V) maar wat graag hoort. “Ik ben heel trots en dankbaar dat Chevron Phillips na de eerdere investeringen op de site in Tessenderlo ook gelooft in dit project.”

Brouns bevestigt de uitspraken van de ambassadeur inzake het gedeeld vertrouwen: “We zijn fier dat we als land meespelen aan de top op vlak van innovatie. Jaarlijks brengt ons land 10 miljard euro op en in dat verhaal zijn dergelijke investeringen van kapitaal belang. Op die manier behouden we de bruggen met de VS. Toch staan we ook voor uitdagingen, want de arbeidsmarkt staat in brand. Er is nood aan hooggeplaatst personeel."

Jobs

Daarmee verwijst de minister naar de jobs die in Beringen vrij zullen komen. “Het gaat om 20 directe jobs, in de marge kan dat aantal nog oplopen", verduidelijkt Vints. Volgens Wijnen staan er nog steeds tal van vacatures open en staat de multinational open voor allerlei profielen. Eén van de troefkaarten van België is alvast de veiligheidscultuur. Die staat duidelijk boven alles. Ook de centrale ligging van ons land is een groot pluspunt. Logisch dus dat iedereen maandagmorgen sprak over een belangrijke ‘milestone’.

