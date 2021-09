Buurman rijdt dwars door maïsdoolhof met pikdorser: “Gevolg van een vete die al ruim 80 jaar aansleept”

Hasselt Man gewond na aanrijding met verlich­tings­paal

5 september In de nacht van zaterdag op zondag vond een ongeval plaats aan de Kempische Steenweg in Hasselt. Dit gebeurde omstreeks 1.30 uur. Een 28-jarige man uit Beringen verloor hierbij de controle over het stuur van zijn voertuig, week van de rijbaan af en kwam in aanrijding met een verlichtingspaal om tot stilstand te komen tegen een brievenbus. Het slachtoffer raakte gewond bij de klap. Ook op zaterdag vond een ongeval plaats in Hasselt. Hierbij raakte een 22-jarige man uit Borgloon de controle kwijt over zijn wagen, om in aanrijding te komen met een verlichtingspaal. Hij werd lichtgewond bij dit voorval.