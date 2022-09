Brandend voertuig zorgt voor moeilijke doorgang op E313 naar Luik in Beringen

voetbal tweede nationale B Elias Truyers speelt met Lille ‘derby van het jaar’ tegen Turnhout: “Onze efficiën­tie kan zeker beter”

In tweede nationale B staat Lille United voor zijn tweede uitdaging op rij voor eigen volk. Na Racing Mechelen is het zondagnamiddag de beurt aan KFC Turnhout om in Gierle langs te komen. Turnhout is de naaste buur die vorig seizoen, net als Lille United, via de eindronde de promotie naar tweede nationale kon afdwingen.

