Bibliotheek komt met aanbod op maat van leerkrachten: “Een goede connectie tussen de bib en de leerkrachten is cruciaal”

Lokale politie treedt op tegen roekeloos rijgedrag op E313

Het voorbije weekend heeft de lokale politie van zone Beringen/Ham/Tessenderlo vijf rijbewijzen onmiddellijk ingetrokken, naar aanleiding van ernstige snelheidsovertredingen. Zo reed een bestuurder aan een snelheid van 192 kilometer per uur, haalde hij meerdere voertuigen in via de pechstrook en slalomde deze aan een gevaarlijke snelheid tussen het verkeer door.