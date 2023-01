Beringse vereeuwigt levensverhalen in 3D kunstwerken: “Als ik de reactie zie, krijg ik daar heel veel voldoening van”

BeringenTrouwtaferelen, stambomen of zelfs moeders op elanden, de Beringse kunstenares Gwen Rotsaert (44) vereeuwigt alle levensverhalen in 3D kunstwerken. Nadat ze haar eigen verhalen gebruikte als inspiratie, kreeg ze de vraag om ook voor anderen gepersonaliseerde kunstwerken te maken. En die vraag is groot... Haar planning zit al vol tot april.

Al bijna vier jaar zet de Beringse Gwen Rotsaert gepersonaliseerde verhalen om in kunstwerken. “Door altijd met andere materialen te werken ben ik er uiteindelijk op gekomen om verhalen te vertellen, maar dat waren in het begin verhalen van mezelf of mijn omgeving”. Tot de kunstenares de vraag kreeg om ook andermans gepersonaliseerde verhalen vorm te geven in een kunstwerk.

Gwen begint met haar kunstwerken door te luisteren naar het verhaal van haar klanten. Hierbij filtert ze over hoeveel personen het gaat, waar het verhaal zich afspeelt en welk gevoel er in het kunstwerk moet zitten. “En het karakter van de persoon moet er ook wel echt in zitten. Dat probeer ik uit de gesprekken te halen.”

De figuren die de hoofdrol spelen in de kunstwerken, ook wel ‘storytellers genoemd’, krijgen haar klanten niet op voorhand te zien. “Dat is spannend. Ze kiezen wel de kleur en het formaat, die worden afgestemd op het verhaal. Ik krijg wel foto’s doorgestuurd van de persoon die ik afbeeld en daar haal ik ook nog heel veel inspiratie uit.” Dat haar klanten het eindresultaat pas te zien krijgen als het volledig af is, hoort er volgens Gwen bij: “Dat is een beetje loslaten, maar dat is ook de vrijheid die ik heb om in mijn werk te steken. Anders ben ik gewoon aan het maken wat iemand anders oplegt en dat is niet de bedoeling. Het is een samenwerking tussen ons allemaal.”

De voornaamste verhalen die Gwen maakt gaan over familieliefde: “Bijvoorbeeld een koppel dat 50 jaar getrouwd is, of de familie uitgebeeld in een stamboom. Maar het is ook vaak dat het voorkomt bij een overlijden of iemand die met pensioen gaat”, licht de kunstenares toe. “Wanneer ik de mensen hun reactie zie, krijg ik daar heel veel voldoening van”.

“Soms is het ook een verhaal dat niet echt bestaat, maar dat wel fijn is om in een beeld te gieten. Zo was er bijvoorbeeld een kindje dat zijn grootouders verloren had en zei ‘nu kan ik altijd naar oma zwaaien op de wolk’. Dat heb ik dan uitgebeeld, een oma op een wolk en het kindje dat zwaait.” Verder zijn het vooral de grappige verhalen die haar bijblijven: “Bijvoorbeeld iemand die een winterlandschap wou met hun mama op een eland.”

Meer informatie over de gepersonaliseerde kunstwerken van Gwen zijn te vinden via haar website.

