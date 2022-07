Beringse hondenbar organiseert nationale feestdag voor honden (en hun baasjes) met ballenbad en eendjesvissen voor viervoeters

BeringenOp donderdag 21 juli en vrijdag 22 juli brengt de Beringse hondenbar met het evenement “La fête Nationale” terug leven in de brouwerij aan het Koersels fonteintje. Dit moet een feestdag worden voor honden en hun baasjes. Het wordt letterlijk kermis voor viervoeters, want de honden kunnen er terecht in een speciaal hondenballenbad en kunnen zich zelfs wagen aan het eendjesvissen.

Het event vindt plaats aan de zomerbar Groenland, in de schaduw van de uitkijktoren in de Fonteinstraat. “We verkopen vooral een beleving in het teken van de Nationale Feestdag”, vertelt zaakvoerder Stefan Vranckx. “Zo kan je vooraf het ‘Nationaal menu’ bestellen voor baasje en hond en dat ter plaatse komen opsmikkelen. Daarbij kan je natuurlijk ook kiezen voor een menu voor de hond met hondenfrietjes en hondenbier.”

Photobooth

“Naast de speciale kermisattracties voor honden kan je ook nog terecht bij onze exclusieve photobooth voor een mooi aandenken van deze speciaal dag. Je kan kiezen of je een foto, gif of boomerang wil maken en of je decoratiestukken zoals een hoedje, bril, strikje of tekstballon gebruikt en de rest regelen wij.”

“Voor de hondenvriendjes die willen spelen, hebben wij twee grote losloopweides ter beschikking”, gaat Vranckx verder. “Tot slot kan je nog snuisteren langs de verschillende standjes en de benen strekken in één van de zeven bewegwijzerde wandelingen in deze prachtige Vallei van de Zwarte Beek. In de bossen heb je extra veel schaduw, wat dezer dagen handig is. De toegang en het wandelen zijn gratis.”

Oekraïne

Bij een aantal attracties, zoals de photobooth, vraagt de organisatie een kleine gift. Dat geld gaat naar een goed doel en uiteraard is daarbij ook gedacht aan honden. “We zullen met de centjes immers hondenvoer kopen dat we vervolgens naar Polen laten vervoeren. Vandaar gaat het de grens over naar Oekraïne, want ook de honden leven daar in oorlog.”

Alle info via www.hondenbar.be.

