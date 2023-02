Beringse gebouwen kleuren rood vandaag: “We hopen met deze actie Encefalitis onder de aandacht te brengen”

Op 22 februari is het jaarlijks ‘World Encephalitis Day’, een dag waarop verschillende gebouwen rood kleuren en dat is in Beringen vandaag niet anders. Om Encefalitis onder de aandacht te brengen, scheen vandaag een rood licht over het Stadhuis en het Casino van stad Beringen.

Volledig scherm Stadhuis in Beringen kleurt rood. © Karolien Coenen

‘World Encephalitis Day’ werd in 2013 in het leven geroepen door The Encephalitis Society om meer aandacht te vragen voor Encefalitis of hersenontsteking. Dat is een levensbedreigende aandoening waarbij de hersenmassa ontsteekt en zenuwcellen of de witte stof van de hersenen beschadigd raken.

“Op deze dag willen we vooral de mensen die hier (on)rechtstreeks mee getroffen worden een hart onder de riem steken. Bovendien is Encefalitis een vrij onbekende auto-immuunziekte en velen weten niet wat deze ziekte juist betekent. We hopen dan ook dat we met deze actie de ziekte onder de aandacht brengen zodat mensen die hiermee getroffen worden, sneller de juiste hulp kunnen krijgen,” klinkt het bij burgemeester Thomas Vints (cd&v).

