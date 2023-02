Beringse Bibliotheek start jeugdboekenmaand met ‘Hieperdebieb VIP-dag’

De maand maart staat weer bijna voor de deur en net zoals andere jaren betekent dat ook dat de jeugdboekenmaand weer van start gaat. Het thema van deze maand staat dit jaar volledig in het teken van geluk. Van hobby’s en passies tot vrienden of andere zaken waar je gelukkig van kan worden. In Beringen wordt de start van de jeugdboekenmaand gevierd met de Hieperdebieb VIP-dag. Gekke kapsels, glittertattoos of circuskunsten: “Er is voor elk wat wils.”

Voor de vijfde keer organiseert de bibliotheek van Beringen de Hieperdebieb VIP-dag om de jeugdboekenmaand feestelijk in te zetten. “Er is voor elk wat wils”, klinkt het bij schepen voor bibliotheek en jeugd Jessie De Weyer (N-VA). “We ontvangen Kim van der Goten met haar Wonder Kinderyoga en Theater Muto, gespecialiseerd in theater, podium- en circuskunsten. Kinderen kunnen zich ook laten schminken of een gek kapsel laten aanmeten. Persoonlijk zorg ik voor een glittertattoo voor iedereen die dat wil.”

Tijdens de jeugdboekenmaand kunnen bezoekers van de Beringse bibliotheek ook nog genieten van de tentoonstelling ‘Kriebelende lieveheersbeestjes’. “Lieveheersbeestjes worden gezien als teken van geluk en voorspoed. Wanneer je er een ziet, mag je een wens doen. Mijn wens is alvast om in de jeugdboekenmaand weer heel wat jonge bezoekers in onze bibliotheek te mogen ontvangen”, vult de schepen aan. De kunstwerken van de tentoonstelling werden gemaakt door leerlingen uit de Beringse kleuterklassen en het eerste en tweede leerjaar.

De Hieberdebieb VIP-dag gaat door op woensdag 1 maart van 13.30 tot 16.30 en is volledig gratis. Inschrijven kan via bibliotheek@beringen.be , 011/45.08.10 of aan de infobalie in de bib. De tentoonstelling ‘Kriebelende lieveheersbeestjes’ is te bezichtigen van 6 tot 25 maart.

