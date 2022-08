Beringse bibliotheek presenteert activiteitenagenda

De bibliotheek van Beringen verwelkomt je in het najaar met een volle activiteitenagenda. Van knutsel- en voorleessessies voor de allerjongsten tot LEGO Education voor de techneuten. Verder kan je in september naar een expo van het Waterhuis gaan kijken of deelnemen aan een workshop muziekrobots bouwen. Eveneens in september kan je in de bib terecht voor een lezing van dokter Jan Raes over samen lezen en efficiënte zorg. Het aanbod is bovendien gebundeld in een handige najaarsbrochure. In een oogopslag ontdekken wat de bib de komende maanden voor jou in petto heeft kan vanaf nu zowel op papier als digitaal. De handige brochure in zakformaat is vanaf vandaag verkrijgbaar aan de infobalie van de bib of online via deze link.