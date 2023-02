Beringse bibliotheek krijgt boekjes in picto-woordschrift

BIB! BIB! BIB! HOERA is een project dat zich richt op kinderen met een verstandelijke beperking, kansarme jongeren en kinderen met een andere thuistaal. Het is één van de tweehonderd geselecteerde projecten uit de afgelopen Warmste Week en heeft recent twee pakketten van zestig SAMENLEES-boekjes gedoneerd aan de Beringse bibliotheek. De pakketten werden gratis aangeboden door Carita en Livia De Vos, twee logopedisten met bijna 40 jaar werkervaring in het onderwijsveld.

“Bepaalde groepen kinderen vinden niet altijd aangepaste boekjes in het bestaande aanbod in Vlaamse bibliotheken,” licht schepen voor bibliotheek Jessie De Weyer toe. “Het project BIB! BIB! BIB! HOERA van Carita en Livia voorziet daarin een oplossing in de vorm van SAMENLEES-boekjes in het picto-woordschrift. Het zijn verhalenboekjes waarin de woorden ondersteund worden door beeldschrift en pictogrammen. Dankzij de donatie van 2 pakketten van 60 boekjes, hebben we nu een aanbod specifiek voor die groep in onze bibliotheek.”