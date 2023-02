Beringse bibliotheek houdt uitverkoop: “We willen onze collectie up-to-date houden”

Heusden-Zolder Dertiger riskeert 16 maanden voor mishande­ling van vriendin: “Hij ontplofte op een bepaald moment”

Een 38-jarige man uit Heusden-Zolder riskeert 16 maanden cel en 800 euro boete voor de mishandeling van zijn vriendin. In januari dit jaar verloor de man zijn zelfbeheersing toen het koppel dronken van een feestje thuis was gekomen en in een discussie verzeild was geraakt. Hij gaf haar klappen en nam haar tot twee keer toe bij de keel.

9 februari