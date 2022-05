Beringse basisschool De Step wint FIRST LEGO League

Juiste studiekeuze

“Jongeren die later een technische job willen uitvoeren: het blijft zoeken als naar een speld in een hooiberg, ook in de bouwsector. Met initiatieven zoals ons vakantiekamp ‘Bouwrakker’ en de FIRST LEGO League proberen we toch om de goesting voor wetenschap en techniek al op heel jonge leeftijd mee te geven”, zegt Chris Slaets, algemeen directeur van Confederatie Bouw Limburg. “Door hen te laten experimenteren en kritisch na te denken leren we jongeren spelenderwijs over de diversiteit en de innovatie in de bouw waardoor ze op een latere leeftijd hopelijk een enthousiaste en weloverwogen studiekeuze maken.”