Beringenaren zelf kiezen waar in de stad zitbankjes worden geplaatst

In het najaar van 2022 lanceerde Stad Beringen het online participatieplatform Allemaal Beringen . Dit portaal geeft inwoners de kans om mee na te denken en te beslissen over nieuwe projecten. “Daarnaast willen we een nieuwe groep inwoners aanspreken en betrekken via het online platform,” vertelt schepen van Participatiebeleid Jessie De Weyer.

Het allereerste project waar Beringenaren via het participatieplatform over konden meebeslissen kreeg de naam ‘Mijn plekje - Ons bankje’. “Via dit traject kregen burgers de kans om de mooiste en leukste plekjes in onze stad te nomineren om er een zitbank te plaatsen. Vervolgens konden alle inwoners stemmen voor de mooiste plekjes”, licht de schepen toe. Tot en met 18 december was het voor de Beringenaren mogelijk om te stemmen voor hun favoriete plekje. De schepen laat nu weten dat de winnaars bekend zijn: “Op basis van de stemronde komen er onder andere nieuwe zitbankjes in de omgeving van het Hanebergbos, langs het kanaal, aan de vijver in Korspel en in verschillende wijken. Deze worden in het voorjaar van 2023 door onze stedelijke werkplaatsen geplaatst.”