Beringenaren vinden na corona terug de weg naar de bibliotheek: “De bib is nog steeds populair!”

“In 2022 werden maar liefst 189.282 fysieke materialen ontleend, een stijging van 25% in vergelijking met 2021,” vertelt schepen van bibliotheek Jessie De Weyer opgetogen. “Tel daarbij ook nog bijna 7.000 ontleningen van digitale materialen en we komen dicht bij de kaap van 200.000.” Dat is het gemiddelde van materialen dat er in de jaren voor de corona-pandemie in de Beringse Bibliotheek werd uitgeleend. In 2020 viel dat cijfers plots terug naar 120.000 items, hoewel er in deze periode toch heel was maatregelen genomen werden. Zo werd er in eerste instantie een afhaaldienst georganiseerd. In een latere fase konden Beringenaren terecht in een pop-up bibliotheek met een beperktere collectie, in afwachting van de verbouwingswerken in de bib zelf.