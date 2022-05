Beringenaren krijgen tijdens Stadstour inkijk op uitbouw van de stad

Stad Beringen lanceert een nieuw participatietraject als aanvulling op de bouwmeesterscan. De inwoners kunnen zich inschrijven voor een begeleide wandeling, de zogenaamde Stadstour en zodoende hun kijk geven op de verdere uitbouw van de stad. Op 4 en 7 mei kan je jouw stem laten horen door je in te schrijven voor de Stadstour begeleid door UHasselt en stad Beringen. En vanaf 8 mei kan je de wandelingen op eigen houtje voortzetten met behulp van een app. Deze wandelingen zijn de start van een langer traject, waarbij in september nog extra toekomstwandelingen georganiseerd zullen worden en er een slotevenement in het najaar zal plaatsvinden.