Beringenaar Gerry bereikt 1 miljoen kilometer met 25 jaar oude Opel Astra: “Nieuwe auto staat nog lang niet op de planning”

Beringen/Hasselt/Leopoldsburg Infrabel start met aanpassing van vier bruggen in Beringen: geen treinver­keer tussen Hasselt en Leopolds­burg tot maandag

In het kader van de elektrificatiewerken voor de spoorlijn Hasselt-Mol is Infrabel dit weekend gestart met de aanpassing van vier bruggen in Beringen. Zo wordt momenteel de borstwering van de fietsbrug in de Steenstortstraat aangepast, en ook de brug in de Stationsstraat wordt afgebroken. Daardoor is treinverkeer tussen Hasselt en Leopoldsburg dit weekend niet mogelijk, maar legt NMBS vervangbussen in.

15:48