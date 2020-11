Beringenaar (34) vervalst 508 doktersvoorschriften

Leuven ASSISEN. Dochter van slachtof­fer getuigt over dodelijke steekpar­tij na burenruzie: "Het beeld dat mijn papa een vrouw zou aanvallen. Ik heb het daar nog altijd heel moeilijk mee”

20 oktober Wat is er in de Liefkensrode in het Vlaams-Brabantse Kortenaken op 30 juli 2016 precies gebeurd? De toen 70-jarige Roger Putseys stak zijn buurman neer met een koksmes uit de koffer van zijn Mercedes. Aan de basis van de vete lag een jarenlange twist over gerooide bomen op hun aangrenzende percelen. Putseys staat deze week in Leuven terecht voor doodslag op zijn buurman van 56, ex-para Luc Dams. Zijn weduwe, de wetsdokter en de vrouw van de beschuldigde komen vandaag getuigen.