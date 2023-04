Beringen viert ‘Vlaanderenleestdag’ met ontbijtgesprek en een beestige boekdropping

Handelaars in Hech­tel-Ek­sel kiezen voortaan zelf hun openings­uren: Gemeente volledig erkend als toeris­tisch centrum

Fietsen door de bomen, de Boslandtrail of Sanicole Airshow: de gemeente Hechtel-Echtel werd recent erkend als toeristisch centrum. Dat blijkt vooral voor ondernemers en handelaars interessant te zijn: “Dit is een enorme economische vooruitgang voor onze gemeente.” Schepen van Lokale Economie Nele Lijnen (HE), licht toe wat dat precies betekent.