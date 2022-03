Beringen veilt unieke schilderijen op internationale vrouwendag

De Beringse vrouwencontactgroep, opgericht in 2010, zet zich in voor het mentaal en fysiek welzijn van vrouwen en meisjes. Burgemeester Vints betreurt dat een veilig draagvlak nog steeds ontbreekt, maar moedigt acties die het welzijn van zijn inwoners bevorderen graag toe: “Ik merk dat er nog veel vrouwen geen volwaardige plek in onze samenleving hebben. Ongelijkheid bestrijden, in welke vorm dan ook, blijft onze prioriteit. In samenwerking met onze vrouwencontactgroep en een sterk partnernetwerk, blijven we werken aan een inclusieve stad waar gelijkheid primeert. Op deze manier zorgen we ervoor dat seksisme en discriminatie zich niet kunnen nestelen.”