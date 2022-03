Beringen steunt buurtinitiatieven

Heusden-Zolder VIDEO. Fietser spuwt dagelijks op auto’s van garage. Garagist reageert met een emmer water

Op het internet is een filmpje opgedoken waarop te zien is hoe een fietser op auto’s spuwt. Voor een garagist was de maat helemaal vol. Hij wachtte de fietser op aan de kant van de weg en gooide een emmer koud water over hem heen.

24 maart