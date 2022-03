Beringen start met project ‘Klimaattuinen’

Tarieven

Concreet kost zo’n 2 uur durend bezoek 300 euro, waarvan de stad 225 euro betaalt en de tuinier de resterende 75 euro. De tuinbezoeken starten vanaf april en kan je aanvragen via www.beringen.be/klimaattuin. Daarnaast vinden in de bib twee gratis infosessies over ecologisch tuinieren plaats. De eerste staat gepland op zaterdag 9 april en gaat over het klimaatrobuust inrichten van je tuin en de tweede, over waterbeheer in de tuin, vindt plaats op zaterdag 30 april. Beide sessies duren van 10.00 uur tot 11.30 uur.