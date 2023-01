Beringen plant 346 nieuwe bomen: “We willen dat iedereen in een groenere straat kan wonen”

In Beringen wordt al elk jaar budgetten voorzien om nieuwe bomen langs de wegen te planten, of zieke bomen te vervangen. In 2023 gaat dat concreet om 296 bomen. Daarnaast zal Beringen mogen rekenen op 50 bomen uit het project ‘Klimaatbomen in Limburg’ van Limburg.net en Centrum Duurzaam Groen. Deze bomen brengen niet alleen meer groen in het straatbeeld, maar verkleinen op die locatie ook deels de gevolgen van de klimaatverandering.

Daarnaast zal de stad Beringen ook letten op de omgevingsfactoren zoals verlichtingspalen, opritten of zonnepanelen. “We zijn in 2018 begonnen met het planten van 50 bomen in de Ericastraat. Hier kregen we heel wat positieve reacties op en burgers vroegen ook naar dergelijke laanbomen in hun straat”, licht schepent Vanhees toe. “Om iedereen de kans te geven in een groenere straat te wonen, hebben we via een enquête de burgers gevraagd waar ze graag laanbeplanting wensen. Jaarlijks proberen we hiervan enkele straten aan te pakken.”