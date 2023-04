Beringen organiseert seniorensportdagen: “Een lichte fysieke activiteit houdt het lichaam fit”

Wil (60) probeert jongetje te vinden dat hij dertig jaar geleden redde uit het zwembad: “Ik heb nooit meer iets gehoord van de jongeman”

Ongeveer zes of zeven jaar en blijkbaar regelmatige bezoeker van Center Parcs De Vossemeren in Lommel. Meer weet Wil Feskens (60) niet over het jongetje dat hij zo’n dertig jaar geleden van de verdrinkingsdood kon redden. Net om die reden gaat hij nu op zoek naar de intussen volwassen man. Maar die zoektocht blijkt niet eenvoudig. “Vandaag of morgen kan de gouden tip binnenkomen.”