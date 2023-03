Beringen krijgt eerste vrouwelijke straatnaam: “Niet alleen eerbetoon, ook een symbool voor hoop en inspiratie”

8 maart, ook wel gekend als Internationale Vrouwendag. Om dat te vierden huldigde de stad Beringen haar eerste vrouwelijke straatnaam in, en bracht daarmee een eerbetoon aan Maria Jacobs-Colemont. Zij was de eerste vrouw in de Beringse gemeenteraad en het schepencollege en initiatiefneemster van de eerste Verbruikersclub. Haar feministisch verhaal wordt nog elke dag verdergezet: “Zonder Maria Jacobs-Colemont had ik hier waarschijnlijk niet gestaan”, zei schepen Ann-Sofie Vanoverstijns (CD&V).

“Het weer is een beetje een verrassing, maar ik heb mij door de vriendinnen van Maria laten vertellen dat ook zij vol verrassingen zat.” In een sneeuwwit landschap werd vanmorgen de eerste Beringse straat met een vrouwelijke straatnaam voorzien van een straatnaambordje. Daarmee is De Maria Jacobs-Colemontstraat nu écht een feit.

“De Maria Jacobs-Colemontstraat verwijst naar madammeke Jacobs, zoals deze sociaal geëngageerde en verbindende dame bekendstond”, vertelt schepen van Burgerzaken Ann-Sofie Vanoverstijns. “Eindelijk telt Beringen haar eerste vrouwelijk straatnaam. Het is dan ook vandaag, op Internationale Vrouwendag, extra betekenisvol om deze straat in te huldigen.”

Volledig scherm Internationale vrouwendag in Beringen. De Maria Jacobs-Colemontstraat. © Karolien Coenen

Elektriciteitskastje

Naast de inhuldiging van de straat, werd ook het beschilderde elektriciteitskastje onthuld. In Beringen worden al sinds 2020 elektriciteitskastjes in een kleurrijk en artistiek jasje gestoken. Om de Beringse Maria helemaal te eren deed de stad beroep op twee lokale, vrouwelijke kunstenaars: Cecile Agten en Nanouchka Despiegeleer. “Een kastje dat op internationale vrouwendag ingehuldigd wordt voor een straffe vrouw, moest uiteraard ook beschilderd worden door een paar straffe vrouwen”, klonk het bij An Moons, schepen van cultuur (VOLUIT).

Quote De inzet van Maria in de emancipa­tie­be­we­ging, haar relative­ren­de humor en haar talent om mensen en verenigin­gen van Beringen te verbinden – over de partijgren­zen heen – mogen we niet vergeten Schepenen Moons en Vanoverstijns

“De inzet van Maria in de emancipatiebeweging, haar relativerende humor en haar talent om mensen en verenigingen van Beringen te verbinden – over de partijgrenzen heen – mogen we niet vergeten”, klinkt het bij de schepenen.

Maria Jacobs-Colemont: feminist, voorbeeld en eerste vrouwelijke lid van Beringse stadsbestuur

Maria maakte deel uit van het nationaal bestuur van de Bond van Grote en Jonge Gezinnen (de huidige Gezinsbond) en was de initiatiefneemster van de eerste Verbruikersclub in Vlaanderen. Daarmee hielp ze Beringse vrouwen bewuste consumenten te worden. Ze was ook nog stichtend lid en secretaris van CMBV Beringen (Christelijke Middenstands- en Burgervrouwen), het huidige Markant.

Volledig scherm Internationale vrouwendag in Beringen. De Maria Jacobs-Colemontstraat. © Karolien Coenen

Maria ijverde voor gelijke rechten voor de vrouwen, niet alleen op lokaal maar ook op nationaal niveau. “Zonder haar had ik hier waarschijnlijk niet gestaan”, klonk het bij schepen van Burgerzaken Ann-Sofie Vanoverstijns (CD&V). Maria zetelde als eerste vrouw in de gemeenteraad en het schepencollege en maakte daardoor 24 jaar lang deel uit van het Beringse stadsbestuur.

“Ik kan mij geen betere dag inbeelden om de eerste vrouwelijke straatnaam in te huldigen”, ging de schepen verder, en maakte van de gelegenheid gebruik om te focussen op het feministische verhaal van Maria dat ook de dag van vandaag nog verder gezet wordt. “Dat de straatnaam naar haar vernoemd is, is niet alleen een eerbetoon, maar ook een symbool voor hoop en inspiratie.”

