Beringen krijgt 5 nieuwe AED-toestellen

Deze uitbreiding kadert in de verdere ontwikkeling van Beringen als Hartveilige stad. Via de samenwerking met het Rode Kruis wil de stad enerzijds de overlevingskans van slachtoffers bij een hartstilstand verhogen en anderzijds de eerstehulpcapaciteiten van de inwoners vergroten. Inwoners kunnen het toestel immers zonder enige ervaring of kennis van reanimatietechnieken bedienen. “Om onze Beringenaren te sensibiliseren, zetten we niet alleen in op preventie, maar ook op bewustmaking bij onze inwoners. Want als je snel handelt in een noodsituatie, kan je levens redden”, aldus Vints.

Diploma’s

Iedereen mag een AED gebruiken. Het is wel aangeraden om dit te leren tijdens een opleidingsmoment van het Rode Kruis, zodat je niet alles moet ontdekken in geval van nood. Het toestel bepaalt volledig autonoom of een elektrische schok vereist is en voorkomt zo het verkeerd of onnodig gebruik van de AED. “69 deelnemers van de stad Beringen behaalde hun EHBO-diploma. Bovendien organiseerde het Rode Kruis in elke deelgemeente een opleiding, in totaal zijn er 34 Beringenaren geslaagd in het halen van hun diploma”, voegt burgemeester Vints toe.