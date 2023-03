Beringen investeert 1,25 miljoen om schoolroutes aan te pakken: “We willen een veilige omgeving creëren voor onze jongste inwoners ”

Aan de hand van tool Route2School, werden in Beringen alle mobiliteitsknelpunten voor scholieren in kaart gebracht. De stad zal in 2023 zo’n 600.000 euro investeren om de knelpunten op de schoolroutes naar de basisschool Hand in Hand in Paal en A-Maze in Beverlo veiliger te maken. “Duurzame mobiliteit is een prioriteit voor onze stad”, klinkt het bij schepen van Verkeer en Mobiliteit Jean Vanhees (CD&V). “We willen kinderen stimuleren om op een veilige en duurzame manier naar school te gaan. Met de aanpak van de schoolroutes en schoolomgevingen willen we een veilige omgeving creëren voor onze jongste inwoners en het gebruik van de fiets aanmoedigen.”