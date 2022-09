Beringen herdenkt de bevrijding van de Tweede Wereldoorlog

Tessenderlo Na drie jaar opnieuw belevings­tocht aan ‘Juffertje in’t Groen’

Bij speelparadijs Juffertje in ’t Groen in Tessenderlo kunnen kinderen op zondag 11 september van 13 tot 18 deelnemen aan een leuke belevingstocht. Dit evenement vindt na drie jaar onderbreking eindelijk terug plaats. Juffertje in 't Groen valt met de speeltuin en kinderboerderij altijd in de smaak. Kinderen van 2 tot 11 jaar zijn er gratis welkom en kunnen deelnemen aan diverse volksspelen, zich amuseren op een springkasteel of langsgaan bij een clown, schminkster, goochelaar of muzikanten. Achteraf is er een kleine attentie. Papa en mama, oma en opa kunnen terecht op een gezellig terras.

