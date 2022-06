Beringen derde grootste ontbosser van Vlaanderen? “We proberen dit te compenseren waar we kunnen”

BeringenDe Beringse oppositiepartij Groen bracht naar buiten dat er in Beringen tussen 2014 en 2020 meer dan 80 hectare bos verdween. Enkel in Antwerpen en Genk wordt er nog meer bos gekapt. Schepen van Milieu Tijs Lemmens (Voluit) nuanceert de verwijten: “Je hebt ook natuurinrichtingsprojecten zoals aan de Zwarte Beek waar men bomen kapt om veengebied te creëren.”

Groen bracht voor heel Vlaanderen de cijfers van ontbossingen in kaart. In Beringen gaat het om ongeveer 120 voetbalvelden aan bos die op zeven jaar tijd verdwenen zijn. “Er is veel bos in onze stad, maar een groot deel van deze bossen is al lang vogelvrij verklaard. Wanneer vergunningsaanvragen binnenkomen voor de kap van bossen in woongebied of industriegebied, worden deze haast automatisch goedgekeurd”, zegt fractieleider Kobe Snyers.

Lemmens plaatst de oorsprong van de cijfers bij het advies op bosuitbreidingsdecreet vorige zomer. “Vlaanderen wil de taakstelling inzake bosuitbreiding naar de lokale overheid overhevelen nadat ze er zelf niet in slagen dit naar behoren uit te voeren. Als lokale overheid ben je daar echter niet voor uitgerust. Het is namelijk voor een bosrijke gemeente als Beringen niet evident om actief aan bosuitbreiding te doen. Bovendien is het logisch dat er in bosrijke gemeenten verhoudingsgewijs meer bomen worden gekapt.”

Acties in Korspel en Beverlo

Stad Beringen heeft al een zoektocht naar gronden ter bebossing achter de rug. “Helaas bleken er bitter weinig gronden beschikbaar te zijn hiervoor”, zegt Lemmens. “In Korspel gaan we aan de oude voetbalterreinen aan bosuitbreiding doen, ook in Beverlo achter de Aldi ondernemen we actie.”

“Een heel aantal gronden zijn bestemd voor wonen en industrie, dus het is logisch dat het bos dat er nu nog staat zal verdwijnen”, gaat Lemmens verder. “We gaan zeker niet lichtzinnig om met het verlenen van omgevingsvergunningen en houden altijd rekening met het advies van de specialisten. Deze bomenkap binnen de eigen gemeente compenseren, gaat wellicht onmogelijk zijn. Gronden ruilen wordt vaak aanzien als een simpele oplossing, maar dat blijkt in de praktijk vaak eerder niet zo eenvoudig. Verder stellen we ook vast dat er op papier soms een bos gekapt wordt, maar in de praktijk niet. Niet alle kaarten die op de administraties gebruikt worden stemmen nog overeen met de werkelijkheid.”

Klimaattuincoaches

Dat de stad wel degelijk met het milieu bezig is, wil Lemmens ook nog even onderstrepen. “We hebben heel wat acties zoals de klimaattuincoaches en zijn ook bezig met de vergroening van onze kernen. We proberen dus te compenseren waar we kunnen. Bepaalde ontbossingen gebeuren ook voor natuurontwikkeling. Men wil het valleilandschap herstellen en daarom werd er tussen 2014 en 2019 35 hectare gerooid. De komende jaren volgt nog eens 23 hectare. Ook de burgers kunnen natuurlijke altijd hun boompje bijdragen.”

