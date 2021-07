Bedrijfsleider betrapt inbrekers en wordt neergeschoten

Leopoldsburg Leopolds­burg stelt nieuw relance­plan voor 2021 voor

8 juli In 2020 stelde het college van burgemeester en schepenen in samenwerking met de administratie een eerste ondersteunings- en relanceplan op om Leopoldsburg te laten heropleven. Ondanks de vaccinatiecampagne die intussen op volle toeren draait, is het toch duidelijk geworden dat er ook in 2021 nog relancemaatregelen nodig zijn. Daarom werd er woensdagavond een nieuw plan goedgekeurd door de gemeenteraad.