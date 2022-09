Be-Mine ontvangt tal van activiteiten op mijnhappening op 11 september

“Tijdens de mijnhappening ontdek je deze kleurrijke culturenmix onder de noemer ‘Divercité’. We moeten onze diversiteit omarmen en onze rijke mijngeschiedenis koesteren. De naam Divercité zet dit dan ook mooi in de kijker,” vertelt schepen van Samenleven Ann-Sofie Vanoverstijns (CD&V) enthousiast. Op het marktje maak je dus kennis met heel wat Beringse verengingen en hun typische producten, gaande van Marokkaans en Turks tot Griekse gerechten.

Animatie

Daarnaast is er kermis en rondtrekkende animatie. Bij Todi kan je een rondleiding of een snorkelinitiatie volgen. In de buurt van ‘Straf! School met lef’ bevindt zich een kunst- en ambachtenmarkt en een kinderspeelzone met springkastelen en workshops. Bij Alpamayo kruip je op een mobiele klimmuur of wring je jezelf door de speleobox. De deuren bij Velotril staan open voor iedereen en ook bij Sportoase ben je meer dan welkom: je kan er terecht voor initiaties en in het openluchtbad liggen aquaballen klaar op het water. Kruip jij er in?