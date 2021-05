Bakker Kenneth schenkt mama Stefanie uit ‘Zorgen voor Mama’ een jaar lang gratis brood

“Soms komt er een maand geen voedsel binnen. We eten bewust ’s ochtends niet, maar onze drie kinderen eten wel altijd”, vertelde de 23-jarige Stefanie samen met haar man aan Kristel Verbeke. Kenneth van het Bakkerspunt zag het fragment op tv en was eventjes ontdaan. “Ik dacht meteen: dit is niet oké. Omdat de vrouw uit Beringen komt en dat grenst aan Helchteren, besloot ik iets voor haar te doen. Vroeger organiseerden we bij de bakkerij al eens een wedstrijd om een jaar lang een brood te winnen. Dit leek me een mooie gelegenheid om dat concept opnieuw uit de kast te halen.”

Volledig scherm Stefanie (links) vertelde in 'Zorgen voor Mama' over haar problemen © VRT

Veel waardering

Concreet zal Kenneth 366 dagen lang een gratis brood schenken aan Stefanie. “De VRT zal mij in contact brengen met Stefanie, ik heb haar zelf nog niet gehoord. Het doet me veel plezier dat veel mensen mijn gebaar kunnen waarderen. Mijn telefoon staat niet stil. Iemand vertelde me dat ik echt een ‘warme bakker’ ben, dat doet deugd om te horen. Het is me echter niet zozeer om die reclame te doen, ik haal vooral voldoening uit het feit dat ik iemand kan helpen.”

Volledig scherm Kenneth Van Hoesen in zijn bakkerij. © Karolien Coenen

Gebaar boven geld

In het verleden sprong Kenneth ook al in de bres voor dakloze mensen, opvallend is dat hij altijd kiest voor een gebaar en niet voor financiële hulp. “Ik heb ze toen eens een dag mee op uitstap genomen”, herinnert hij zich. “Persoonlijk vind ik het een beetje riskant om zomaar geld te geven. De meesten zullen hier goed mee omgaan, maar anderen gebruiken dat geld dan om andere dingen te kopen. Dan doe ik liever iets waar de mensen echt iets aan hebben.”

Volledig scherm Kenneth Van Hoesen in zijn bakkerij. © Karolien Coenen

Faillissement

Dat Kenneth zo’n zorgend persoon is, heeft hij wellicht te danken aan zijn eigen verleden. “Rond mijn twintigste kreeg ik te kampen met een faillissement. Dat was geen gemakkelijke periode en toen heb ik zelf ook zwarte sneeuw gezien. Gelukkig stond er altijd wel brood op de plank, maar ik kan me voorstellen wat mensen in armoede meemaken. Als ik iemand als Stefanie kan helpen op mijn manier, doet me dat dus plezier. Eén brood betekent voor mij niets, maar is voor haar een wereld van verschil. Ik hoop dat andere bakkers op hetzelfde idee zullen komen!”