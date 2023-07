Autopsie op lichaam van Ivo (77) brengt nog geen duidelijkheid: parket voert extra onderzoek

Eén van de pistes die men echter ook onderzoekt is of de suikerspiegel te laag stond door extern toedienen van insuline, al dan niet kwaadwillig. Voor de nabestaanden van Ivo is het shockerend om te beseffen dat hun vader er plots niet meer is en dan nog in een gerechtelijk onderzoek terecht komt. “Heeft iemand mijn vader vermoord? Ik wil en kan dat eigenlijk niet geloven”, zei Ilse Bervoets. “Tegelijk ontstaan er toch twijfels. Ik weet wat ik die ochtend gezien en gehoord heb. Er was grote ongerustheid, er was paniek. Wanneer krijgen we antwoorden op onze vragen?”