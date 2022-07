Artistiek project met Oekraïense vluchtelingen blijkt groot succes: “Hier werden vriendschappen gesmeed”

Lummen VIDEO: Zo warm dat zelfs het fietspad loskomt

Het is heet, bijzonder heet. En bij temperaturen boven de 40 graden blijkt dat er een aantal zaken in onze maatschappij niet voorzien zijn op deze hitte. Kinesitherapeut Gertjan Bervoets uit Lummen maakte bijvoorbeeld deze beelden van een fietspad in Lummen dat volledig losgekomen was. Het gaat om het fietspad op de N717 die over de autosnelweg E314 loopt. Met de hand kan hij de volledige rode laag van het pad gewoon afscheuren. Over de volledige lengte van de brug blijkt het fietspad overigens te kreunen over de hitte, met tal van oneffenheden als resultaat.

19 juli