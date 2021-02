Alessia (19) uit Paal viel 35 kilo af sinds haar deelname aan The Voice: “Ik sta nu sterker in mijn schoenen”

PaalDe negentienjarige Alessia Reale uit Paal verdedigt vrijdagavond de Limburgse eer in de tweede Blind Auditions van The Voice. De temperamentvolle zangeres met Italiaanse roots is sinds de opnames 35 kilo afgevallen en voelt zich nu sterker dan ooit tevoren. “Het is confronterend om beelden van mezelf terug te zien tijdens de audities. Ik geef toe dat ik daarbij een traantje moest laten”, bekent ze.

Alessia is als het ware voor de muziek geboren. “Als kind liep ik altijd al zingend door het huis. Het muzikale heeft er altijd ingezeten en werd nog versterkt omdat mijn ouders in Paal een danscafé hebben. In het Oud Kaffeeke heb ik al heel wat tijd gesleten. Soms zelfs tot in de vroege uurtjes. Het is een zaak die zich richt tot elke doelgroep, van jong tot oud. Elke vrijdagavond was er steevast een karaoke-avond, en op die manier kon ik mijn eerste optredens geven”, glimlacht ze.

Volledig scherm Alessia straalt tegenwoordig: "Ik sta sterker in mijn schoenen" © Repro Karolien Coenen

Italiaanse roots

De Paalse tiener is geboren en getogen in België, net als haar ouders. Haar grootvaders langs beide kanten zijn dan weer afkomstig uit Italië. “Dat zuiders kantje zit wel in mij”, vertelt Alessia. “Mijn vriend zegt vaak dat ik erg veel temperament heb en soms opvliegend kan zijn. Verder hoor ik ook vaak dat ik heel luid spreek, wat ook typisch Italiaans is.”

Volledig scherm Alessia straalt tegenwoordig: "Ik sta sterker in mijn schoenen" © Repro Karolien Coenen

Haar roots hebben Alessia ook aangezet om te kiezen voor het nummer ‘Caruso’ van Lara Fabian. Net als Alessia is de zangeres een Belgische met Italiaanse achtergrond. “Ik kwam het nummer tegen op YouTube en zei meteen dat ik het wilde leren zingen. Na een week had ik het nummer onder de knie en toen ik mezelf hoorde zingen, vond ik het ideaal!”

Maagverkleining

De Blind Auditions werden opgenomen begin 2020. Een jaar later is de blondine een compleet andere vrouw. “Ik heb een zogenaamde ‘gastric bypass’ (een soort van maagverkleining, red.) laten uitvoeren. Het heeft me heel wat inspanningen gekost, maar ik ben wel fier op wat ik heb gedaan. Vooral als mens is dit belangrijk geweest voor mij. Het coronajaar was hiervoor het juiste moment.”

Volledig scherm Alessia Reale tijdens de Blind Auditions © DPG Media

Pizzeria

In het dagelijks leven werkt Alessia in de pizzeria ‘Casa Reale’ van haar neef. “Noem het gerust een familiezaak. Door de sluiting van de horeca zijn we tijdelijk overgeschakeld op een afhaalservice, we blijven dus bezig! Toch hoop ik op muzikaal gebied ook een carrière uit te bouwen. The Voice leek me een mooi begin van deze ontdekkingstocht!”

De tweede Blind Auditions van The Voice van Vlaanderen zijn op vrijdag 12 februari om 20.40 bij VTM te zien.