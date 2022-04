ALDI-klant eet plots chocoladepinda met stukje plastiek in: “Welke fabrikanten nemen hun controles wél nog serieus?”

Limburg “Oplossing voor 29 van de 35 gevaarlij­ke punten in Limburg”: minister Lydia Peeters hoopt verkeers­slacht­of­fers te doen dalen

Veel kruispunten in Vlaanderen zijn te gevaarlijk, en daar wil minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) iets aan doen. Voor 205 van de 301 gevaarlijke punten in Vlaanderen is er een oplossing in zicht of zelfs al uitgevoerd. Voor Limburg gaat het om 29 punten van de 35 punten. “Ik wil niet pas handelen als er weer een ongeval gebeurd is", aldus de minister.

