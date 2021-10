Agenten schieten man dood in rustige wijk nadat hij mes trekt: “We kenden hem nochtans als een hele vriendelijke man...”

BeringenEen oproep voor een ‘verontrustende situatie’ in de Kerstmisstraat in Stal is vrijdagavond geëindigd in een drama. Toen de agenten ter plaatse kwamen, werden ze geconfronteerd met de 45-jarige J.W. die een mes trok. Hij werd neergeschoten en overleefde de kogels niet.

De vooravond was net aangebroken toen de anders rustige straat plots opgeschrikt werd door enkele schoten. “De politie was opgeroepen voor een interventie”, klinkt het bij het parket. “Dat is vrij snel geëscaleerd tot een situatie waarbij het slachtoffer een mes gebruikte. De agenten hebben daarop geschoten en het slachtoffer is ter plaatse overleden.”

Meteen na de feiten werd de hele wijk afgezet met politielint. Meerdere combi’s kwamen ter plaatse, net als medewerkers van het labo en de federale politie. “Deze feiten zullen uiteraard grondig onderzocht worden”, klinkt het nog. “Maar dat onderzoek wordt geleid door de Federale Gerechtelijke Politie.” Ook het Comité P is op de hoogte.

Thomas Vints (CD&V), de burgemeester van Beringen, was net vrijdag afwezig. Dat betekent dus dat Jean Vanhees (CD&V) voorlopig waarnemend burgemeester is, en hij woont zelf ook nog eens op de hoek van de Kerstmisstraat. “Ik heb de schoten zelf niet gehoord, maar enkele buren wel”, vertelt hij. “Een wilde schietpartij met tientallen knallen was het blijkbaar niet.”

Vanhees was op het ogenblik van de feiten met zijn kleinkinderen aan het spelen. “Het is natuurlijk enorm schrikken wanneer je hoort dat er vuurwapens gebruikt zijn terwijl zij in de buurt zijn”, knikt hij. “Ik ken het slachtoffer trouwens ook — we kwamen elkaar al eens tegen tijdens het straatfeest. Een vriendelijke man, die me ooit zelfs nog een barbecuerooster geleend heeft.”

Brave buurt

“Dit verwacht je hier niet”, klinkt het bij andere buurtbewoners. “Dit is net een zeer... brave buurt. Enkel nette huizen. We kunnen ons ook niet herinneren dat hier ooit al eens ‘iets’ gebeurd is. We weten niet precies wie de betrokkene is. Maar aan de straatkant waar er geschoten werd, zijn onlangs nog enkele nieuwe mensen komen wonen.”

Een andere buurtbewoonster werd opgeschrikt door de politie. “Het was 17.30 uur en ik was net thuis, toen ik het zwaailicht door het raam zag”, vertelt ze. “Dan gaat er natuurlijk van alles door je hoofd. Heftig dat er iemand overleden is...”

Volgens buren laat de 45-jarige man een partner en twee dochters achter. Enkelen hadden ook geruchten opgevangen over drugsproblemen en mogelijk zelfs een enkelband. Maar waarom de man plots door het lint ging en vervolgens een mes trok toen de agenten voor zijn deur stonden, blijft onduidelijk. “Hij was de laatste tijd wel wat afstandelijker”, klinkt het nog. “Misschien een gevolg van de coronacrisis? Als je anderhalf jaar in je kot moet vastzitten, dan word je misschien... minder verdraagzaam? Maar hier in de buurt weet ook niemand wat er precies gebeurd is.”