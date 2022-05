Afgevaardigd bestuurder van GO! Vlaanderen op ‘roadtrip’ in Noord-Limburg

Tijdens de busrit maakte Pelleriaux kennis met de leerlingen, leerkrachten, medewerkers en ouders van de scholen. Elke hadden ze hun eigen verhaal. Van de methodecampus in Peer, ging het naar daltonschool Eigenwijs en Okan in Lommel, waar hij onder meer uitleg kreeg over de verteltas en babbelpot. Na een passage bij onder meer Vox Pelt en Campus Helinx in Lommel ging het naar De Step in Beringen. Zijn bezoek werd afgerond met de feestelijke opening van de nieuwe innovatieve secundaire school A-Maze in Beringen.