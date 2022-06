Aansluiting van Schansvijverstraat op Koolmijnlaan wordt veiliger gemaakt

Beringen Beringen klaar voor ontvangst van Baloise Belgium Tour: “We hebben van onze stad een wielerstad kunnen maken”

Deze zondag wordt een wielerhoogdag voor de provincie Limburg. De slotrit van de Baloise Belgium Tour start immers in Gingelom en trekt vervolgens naar Beringen. Normaal was ook de Benelux Tour een aantal dagen door Limburg getrokken, maar deze werd geannuleerd. Daardoor wordt het Limburgs wielerfeest deze zomer beperkt, al trekken ze zich daar in Beringen niets van aan. “Na een periode van beperkt publiek en coronamaatregelen, zetten we onze stad met veel fierheid weer op de (sport)kaart”, aldus burgemeester Thomas Vints (CD&V).

14 juni