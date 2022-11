95-jarige Paula stelt aquarellen tentoon in Beringen: “Ik ben net jarig geweest en wilde nog eens buitenkomen met mijn werk”

Hasselt / Zonhoven ‘Mi­ni-boeken­beurs’ komt naar Zonhoven en Hasselt

Op zaterdag 5 november vindt in Zonhoven en Hasselt een ‘mini-boekenbeurs’ plaats. Schrijver Marnix Peeters signeert er zijn nieuwe roman ‘Komt een Priester bij Beëlzebub’ en zijn partner Jana Elza Wuyts neemt ‘Boef’ mee. Dat is niet alleen de naam van haar laatste boek, maar ook van haar Spaanse berghond. “Hij zal de publiekstrekker zijn”, is het koppel dan ook overtuigd. “Hij is waarschijnlijk zelfs bekender dan de schrijver. Iedereen zal een foto van hem kunnen maken.” De boekenbeurs vindt plaats in de Standaard Boekhandel van Zonhoven van 14.30 uur tot 15.15 uur en in de Standaard Boekhandel van Hasselt van 16 uur tot 16.45 uur.

30 oktober