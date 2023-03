8 Limburgse gemeenten organiseren jobmarkt: “Samen sterk voor werk!”

“In 2021 sloten we net als een aantal andere gemeentes een samenwerkingsovereenkomst met VDAB om meer mensen aan het werk te krijgen. De Vlaamse doelstelling ligt immers op een werkzaamheidsgraad van 80% en daar willen we in Beringen uiteraard aan meewerken”, vult Werner Janssen, Beringse schepen voor Ondernemen (N-VA) aan. “De jobmarkt van 23 maart in de Kardijk in Beverlo is één van de initiatieven die hieruit volgt. We trachten zo een brug te slaan tussen werkzoekenden in onze stad en de lokale ondernemingen. Tijdens de jobmarkt kunnen zij laagdrempelig met elkaar kennismaken en bekijken of een samenwerking mogelijk is. Zo verkleinen we de kloof tussen werkgevers en werkzoekenden.”