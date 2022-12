6 miljoen keer bedankt! Deze verhalen uit Beringen raakten jullie het meest in 2022: van Linda en Paul uit ‘First Dates’ tot het bushokje voor de deur van Jean-Marie en Agnes

Het verhaal van Linda en Paul in ‘First Dates’ liet niemand onberoerd in 2022. In januari verscheen Paul Sterckx (54) uit Beringen in het één-programma ‘First Dates’. Hij vertelde er vrijuit over het partnergeweld waarvan hij jarenlang slachtoffer was. Op het einde volgde de grote anticlimax, want de kijker kwam te weten dat Paul kanker had gekregen en op Kerstmis overleden was.

Jean-Marie (63) en Agnes (60) verschoten zich een hoedje toen er plots een bushokje voor hun deur stond. Een aannemer begon begin dit jaar voor de woning van Jean-Marie (63) en Agnes (60) in de Beringse Graaf van Loonstraat ijverig te werken. “Wegenwerken, dachten we toen nog”, vertelt het koppel. “Toen er aan de zijkanten palen werden geplaatst, hadden we plots door dat ze een bushokje voor onze woonst aan het plaatsen waren. Als we nu door het raam kijken, kijken we recht op de busreizigers.” Niet veel later ging het bushokje tegen de vlakte.

Zedenfeiten

Beringen werd opgeschrikt toen er naar buiten kwam dat een masseur stiekem vrouwelijke klanten filmde. De feiten kwamen aan het licht nadat één van de vrouwelijke slachtoffers naar de politie stapte en melding maakte van hoe ze op de massagetafel van P.S. verkracht zou zijn tijdens een bezoek aan zijn praktijk. Toen de speurders binnenvielen, ontdekten ze beeldmateriaal van in de kleedkamer - waar de dames zich uitkleedden - en van tijdens de massages.

Ook Tiktokker Glen van Ranst kwam in de problemen wegens zedenfeiten. De Limburger wordt verdacht van tienerpooierschap en mensenhandel bij minstens drie jonge vrouwen, waaronder ook minderjarigen. Zijn werkwijze was steeds dezelfde: hij palmde zijn slachtoffers in via sociale media, manipuleerde en verplichtte hen uiteindelijk tot het hebben van seks met oudere mannen.

Gelukkig was er dit jaar ook vrolijk nieuws uit Beringen. Het klinkt te onwaarschijnlijk om waar te zijn, maar 22 jaar nadat de portefeuille van Cindy Meijen uit Beringen werd gestolen, werd de inhoud teruggevonden aan de oever van de Demer in Diest. “Sommige kaarten zou ik nog gewoon kunnen gebruiken. Dat zegt helaas ook wel iets over de vervuilende aard van plastic”, stelt de vrouw vast. Ook voor Gerry Dirix ging het goed in 2022. Maanden geleden was het nog een droom, maar vandaag staat hij met zijn 25 jaar oude Opel Astra F aan het hoofdkwartier van Opel in het Duitse Rüsselheim. De Beringenaar kwam dinsdagavond zonder problemen aan, ondanks een indrukwekkende kilometerstand van meer dan een miljoen. “Zoiets had Opel nooit eerder gezien”, glundert Dirix.

Brand

2022 was een bewogen jaar, met mooie en minder mooie momenten. Jullie lazen onze artikels massaal en dat geeft ons een boost om er volgend jaar nóg harder tegenaan te gaan. We wensen jullie nu al het beste voor 2023 en hopen jullie met nog meer verhalen te beroeren.

