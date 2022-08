25ste Paal op Stelten viert jubileum met vernieuwd zaterdagprogramma: “Naast enkele grote kleppers op de affiche, verloten we ook 25 VIP-tickets!”

Vrijdag 5 augustus is het zover, dan wordt dag 1 van het driedaagse festival Paal op Stelten afgetrapt. “Dit jaar gaan we weer een samenwerking aan met Paal26 en zal er op het terrein van de brasserie vooral rock klinken met bands zoals Sloper, Mother Mercury. Outback en Bleach”, zegt schepen van Evenementen Werner Janssen (N-VA). “Op zaterdag 6 augustus hebben de dreunende beats van weleer plaatsgemaakt voor een mix van Nederlandstalige en meezingbare covers, gebracht door ijzersterke artiesten zoals Frimout, Willy Sommers, Cleymans & Van Geel, Helmut Lotti ‘goes rock ’n roll’ en Level Six.”

Speciale VIP-tickets

Paal op Stelten mag dit jaar 25 kaarsjes uitblazen. “Het is bijna een uitzondering geworden in het festivallandschap dat festivals het nog zo lang uitzingen”, stelt Janssen vast. “We kunnen dit feestelijk gegeven dus niet zomaar laten voorbijgaan. Daarom verloten we VIP-tickets aan de mensen die online een ticket aankopen. Ook mensen die al een ticket aangekocht hebben komen natuurlijk nog in aanmerking. Zo gaan we 25 orders uitloten die omgezet worden in VIP-tickets voor de desbetreffende dag,”