22 jaar (!) na diefstal vindt Cindy inhoud van portefeuille terug: “Het bonnetje van de juwelier kan ik misschien nog gebruiken!”

Hasselt Pukkelpop viert 35ste editie, maar voor het eerst zonder ‘Pukkelpop-opa’ Fons Steegmans (95): “Had opa Fons in de beginjaren ‘nee’ tegen ons gezegd, dan bestond ons festival vandaag niet”

Voor het eerst sinds het bestaan van Pukkelpop is ‘Pukkelpop-opa’ Fons Steegmans niet in zijn ‘pukkelhok’ te vinden. Als eigenaar van de boerderij vlak naast het hoofdpodium volgde boer Steegmans het festival elk jaar op de voet op, tot hij afgelopen najaar op 95-jarige leeftijd overleed. Een klap voor de volledige Pukkelpop-organisatie, zijn vrouw Octavie (92) en hun kinderen. “Was pa niet in zijn tuin, dan keek hij vanuit zijn ‘pukkelhok’ naar het festival. Pukkelpop was zijn vakantie. Het is vreemd om hem hier nu niet meer te vinden...”, vertelt zijn familie.

19 augustus